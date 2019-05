Presentazione del ''Club Auto Storiche Valdelsa'' e inaugurazione sede

Auto che passione. Soprattutto se d’epoca. È questo il motivo che anima e attraversa il “Club Auto Storiche Valdelsa” di Poggibonsi. Un gruppo di appassionati che da poco più di un anno ha costituito questa nuova associazione che adesso si presenta ed inaugura la nuova sede. L’appuntamento è in programma sabato 11 maggio 2019 alle 20,00 in strada di Linari 6, alle porte di Poggibonsi.Sarà una serata conviviale dedicata alla presentazione del Club e della sua sede al pubblico e alle autorità cittadine. Servirà anche a conoscere le iniziative programmate per il corrente anno e, perché no, a raccogliere nuove iscrizioni.«L’Associazione - spiega il presidente Mauro Morandi - è apolitica e senza fini di lucro, ha per finalità, oltre allo sviluppo e alla diffusione della cultura dell’auto-moto d’epoca, l’organizzazione di manifestazioni con particolare riferimento al settore del motorismo storico e da collezione, anche e soprattutto la promozione di Poggibonsi e del territorio della Val D’Elsa».L’associazione si propone di curare la raccolta e la conservazione di ogni tipo di memoria e cimelio storico automobilistico e motociclistico.«Si prefigge inoltre - aggiunge Mauro Morandi - la promozione di relazioni istituzionali con Comuni, Provincie e Regioni mirate a far conoscere e sviluppare la cultura del settore motoristico storico e da collezione, e di far avvicinare al collezionismo ed allo sport automobilistico ed alla sua storia un sempre maggior numero di appassionati».Essendo il Club una associazione senza fini di lucro, alla fine di ogni anno verrà valutata la possibilità di destinare parte dell’avanzo di bilancio ad opere di beneficienza. I padri fondatori sono: Mauro Morandi, Mario Caniggia, Paolo Burrini, Danilo Conti, Spartaco Francini, Elvio Lotti, Silvano Bazzani e Giorgio Meucci, oltre a Giampaolo Francini. Sarà un futuro pieno di attività quello del “Club Auto Storiche Valdelsa”.I prossimi appuntamenti: giovedì 16 maggio aspettando la 1000miglia. Venerdì 17 maggio giornata dedicata alla 1000 miglia. Sabato 8 giugno pranzo a Donoratico. Domenica 30 giugno “Car and golf” a Castelfalfi. Sabato 13 luglio pranzo al porto di Scarlino. Sabato 14 settembre “Le belle signore in piazza”.