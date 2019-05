Articolo UNO Val d’Elsa sostiene la candidatura di David Bussagli

"Voteremo la lista Vivacittá a sostegno della consigliera Marcella Nattelli"

"In un momento di grave recessione culturale e politica che vede l'avanzare di fenomeni di intolleranza, negazionismo e di esclusione sociale aggravati da una non risolta crisi economica occorre essere uniti per la difesa della nostra storia civica, per riaffermare con maggiore forza i principi e i valori della nostra Costituzione, per contrastare democraticamente ogni azione, linguaggio e narrazione della realtà caratterizzate dall'aggressività, dall'incitazione all'odio, dalla semplificazione che parla alla pancia, che semina divisione e intolleranza." Così un intervento di Articolo UNO Siena."Articolo UNO ha scelto di impegnarsi al fianco di David Bussagli, oltre ogni personalismo o affermazione identitaria, perché il momento storico impone come non mai, un dovere di unità a sostegno di quelle politiche di sinistra, progressiste che si ispirino ai valori della solidarietà, inclusione, eguaglianza sociale e che si muovono verso una visione Ecologista della società stessa e a sostegno di una nuova Europa unita e non divisa.Con questo spirito sosteniamo la ri-candidatura a sindaco di David Bussagli perché in questi anni il suo impegno si è speso per favorire la coesione di tutta una Comunità complessa e variegata, favorendo politiche sociali e di inclusione che hanno permesso di crescere insieme in armonia in un clima di reciproco rispetto anziché di odio e sopraffazione, consentendo ai nostri figli di poter circolare nella città incontrando amici anziché nemici.Poggibonsi rappresenta un esempio di buona amministrazione, di buon governo nel panorama nazionale ma anche locale, le politiche del lavoro, sociali e di rigenerazione della Città, pur migliorabili, si sono mosse verso un'idea di società che si pensa bene Comune, che vuole crescere senza lasciare indietro nessuno. Questo l'obiettivo che non possiamo non condividere e sostenere.Muovendosi nella stessa direzione occorre migliorare, per questo Articolo UNO sottolinea alcuni temi del programma come prioritari: il lavoro, le politiche sanitarie e sociali la centralità delle periferie (Staggia, Bellavista e Talciona), ma anche la necessità di trasformarsi in una città a misura di bambini e ragazzi capace di rinnovarsi in Smart city per l'ambiente, sempre più aperta culturalmente.Temi che dovranno svilupparsi con una maggiore partecipazione di tutta la Città e rafforzamento della concertazione con le forze sociali del territorio.Articolo UNO ha deciso di impegnarsi attivamente mediante proposte e volti credibili per rappresentare questa nuova spinta all'unità ma anche al cambiamento. Sosteniamo pertanto la lista Vivacittà perché frutto di un lavoro caratterizzato da partecipazione democratica e condivisione, metodo che ci ha permesso di partecipare alla costruzione del programma che mette al centro proposte in continuità e progresso rispetto al mandato che sta per concludersi.La comunità che progetta, la comunità che lavora, la comunità che protegge e la comunità che crea, queste le macro aree in cui è articolato il programma di governo che condividiamo: economia circolare capace di creare reddito e occupazione; tutela del lavoro e formazione; interventi sugli edifici pubblici per riattivare il mercato del lavoro; abbattimento delle liste di attesa e valorizzazione dell'Ospedale di Campostaggia; sostegni diretti e indiretti alla povertá; promozione della cultura del volontariato; lotta alla violenza di genere rafforzando le azioni del centro pari opportunità, centro antiviolenza e FTSA; promozione delle pari opportunità; sviluppo della Città In senso sostenibile e verso lo zero consumo del suolo; Efficientamento energetico, risparmio energetico e recupero; rafforzamento dell’idea di città del lavoro con la dotazione di spazi e infrastrutture adeguate; completamento delle ciclabili; costruzione di tre nuove scuole; riconversione e riqualificazione di spazi e luoghi per una maggiore socializzazione, spazi per adolescenti e servizi per i minori; rigenerazione degli spazi, strade, parchi, spazi urbani per una città pubblica che deve essere bella; riqualificazione, potenziamento e implementazione degli spazi sportivi; implementazione della mobilità sostenibile; Bike Sharing ma anche potenziamento delle infrastrutture ferroviarie e stradale; rifiuti zero in discarica grazie al l'implementazione della raccolta differenziata e di politiche eco sugli imballaggi e molto altro.Per noi la politica è strumento di trasformazione, di sviluppo e progresso democratico, sociale, civile ed economico ed è anche per queste ragioni che siamo impegnati nella campagna elettorale per le elezioni amministrative anche a Poggibonsi, Comune centrale nella provincia di Siena e in tutta l'area Val d’Elsa per la sua avanguardia culturale, sociale ed economica. Impegno che coinvolge in prima persona la candidata Marcella Nattelli, con la quale abbiamo già condiviso l'esperienza di LEU, insegnante, dipendente presso l'ospedale di Campostaggia, donna impegnata da sempre sui temi dell'ambiente della sanità e della cultura e per la quale sosteniamo la candidatura."