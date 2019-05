A Staggia la seconda edizione della Festa della Mela

Tre giorni di divertimento e specialità culinarie dedicate alla mela, simbolo “leggendario” e tradizionale di Staggia “Staggia le mele”

Venerdì 17 maggio alle ore 19.00 prenderà il via la seconda edizione della Festa della Mela a Staggia, frazione del Comune di Poggibonsi nell’area feste situata vicino agli impianti sportivi. La festa è organizzata dall’associazione Polisportiva 53038, attiva a Staggia dal punto di vista sportivo, culturale e sociale.Dalle 19 del venerdì arriva a Staggia il Food Truck della mela con panini, hot dog, birra, dolci e mele fritte musica con uno special guest d’eccezione dj Marco Bresciani. Nel pomeriggio di sabato animazione e giochi vari per grandi e bambini. Alle 20.00 cena su prenotazione con un menu a base di mele. Domenica mattina giro in bici per le famiglie per le campagne e alle ore 13.00 appuntamento con il tradizionale pranzo degli staggesi.“A Staggia oramai le mele la fanno da padrone - spiega il presidente della Polisportiva Cristiano Ninci -. Secondo anno di festa, tutta la Polisportiva Staggia 53038 è impegnata nell'organizzazione dell'evento. Un appuntamento questo che vuole diventare punto di riferimento del paese perché è la festa di tutti e per tutta la Comunità di Staggia. Mi raccomando non mancate”Per info contattare: 347 3093942 / 340 4999464