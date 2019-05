L’Università dell’Età Libera di Poggibonsi cerca docenti

Ai fini dell’organizzazione dell’Anno Accademico 2019/2020, l’Università dell’Età Libera di Poggibonsi si rivolge a tutti coloro che siano in possesso di titoli adeguati e, possibilmente, di esperienza didattica, per chiedere proposte di corsi o laboratori, da inserire nella prossima programmazione, con particolare riferimento alle aree della letteratura, della storia del territorio locale nei suoi vari aspetti e della scrittura creativa.Gli interessati potranno presentare le loro proposte entro e non oltre il 10/6/2019, presso la segreteria dell’Università, in via Trento, 77.Come spiega il responsabile della Commissione Un.ET.LI. Luciano Morrocchi “I progetti dovranno essere presentati in forma chiara e strutturata: oltre ai contenuti dovranno comprendere le finalità e gli obiettivi didattici che si intendono perseguire, la tipologia dell’intervento didattico (corso o laboratorio), il metodo che si intende utilizzare, le attività previste, i mezzi e gli strumenti necessari, compresa l’eventualità di uscite e visite esterne. Le proposte dovranno essere corredate da un sintetico curriculum personale contenente i propri titoli di studio, e le esperienze maturate in ambito lavorativo o didattico in relazione al progetto di insegnamento che si propone”.