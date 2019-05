Amministrative Poggibonsi: Mauro Mori (MIT) appoggia Simone De Santi

"Sono state settimane di riflessione e ascolto - in cui ho letto, come molti di voi, i programmi elettorali e ho cercato di capire quale fosse piu affine alle idee che avevo portato avanti fino al mio ritiro per motivi di salute." Questo l'intervento di Mauro Mori, ex candidato sindaco per Poggibonsi del MIT."Grazie soprattutto all'amico Daniele Chiti, il mio appoggio va a Simone De Santi e alle sue due liste civiche, le quali, all'interno dei loro programmi, contengono molti punti da me presentati a suo tempo, salute, lavoro, famiglia, viabilità ed altri che ritengo siano necessari per migliorare Poggibonsi.Auguro un in bocca al lupo a tutti i candidati della lista civica Insieme e della lista civica Bellavista Staggia e a Simone De Santi, la cui chiarezza ieri sera (domenica, ndr) al dibattito pubblico non ha fatto altro che confermare la mia decisione."