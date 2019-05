Poggibonsi, David Bussagli: ''Grazie per la fiducia, saremo impegnati ogni giorno per il bene della nostra comunità''

Con il 59,3% Poggibonsi riconferma per il primo cittadino uscente appoggiato da Partito Democratico, Vivacit(t)à e PoggibonSi Può

“Grazie. Grazie per la fiducia. Saremo impegnati ogni giorno per il bene della nostra comunità”. Parole di David Bussagli, riconfermato sindaco della città di Poggibonsi con il 59,3 per cento dei voti.“Un grande risultato e una grande responsabilità. Ringrazio chi mi ha accompagnato in questo percorso, tante donne e uomini, giovani e meno giovani, che hanno pensato e costruito questa bella compagna elettorale con le persone e fra le persone. Siamo stati nelle piazze, nelle strade, nelle associazioni, per condividere la nostra idea di città. Una città che vogliamo bella, vissuta, e vivace”.“Sono state centinaia le persone che abbiamo incontrato e altrettante le persone che hanno partecipato attivamente alla costruzione del programma – dice Bussagli . Un complesso di azioni incentrate su coesione, inclusione e sostenibilità, parole centrali nella nostra idea di città e che abbracciano la sfera economica, il sociale e la sanità, la scuola e le politiche culturali, il disegno fisco della città. Un complesso di azioni frutto di un lavoro collettivo, di partecipazione, di coinvolgimento. Un metodo che si è fatto sostanza e che intendiamo rafforzare nei prossimi cinque anni”.David Bussagli è stato riconfermato sindaco alla guida di una coalizione formata dal Partito Democratico e da altre due liste, Vivacit(t)à e PoggibonSi Può. Al termine dello scrutinio il Partito Democratico ha ottenuto il 42,04 per cento dei voti (6361), Vivacit(t)à David Bussagli Sindaco l’11,12 per cento (1682) e PoggibonSi Può il 6,08 % (920). Complessivamente sono stati 9170 voti per Bussagli (di cui 208 al solo candidato) pari al 59,3 per cento del totale. “Grazie a tutti i candidati e le candidate al consiglio comunale. Una grande squadra. Questo risultato è frutto di un lavoro collettivo e bello. E’ anche un riconoscimento del lavoro fatto in questi cinque anni. Giovedì 30 maggio ci incontreremo per un aperitivo, per festeggiare il risultato e per proseguire il nostro percorso”. L’appuntamento è alle 19,30 a La Ginestra.“Ringrazio tutti i cittadini e le cittadine di Poggibonsi. Ci aspettando cinque anni di impegno per il bene comune. Ci sono interventi da realizzare, altri da progettare. C’è un percorso da proseguire, un secondo tempo da costruire e realizzare insieme per accompagnare la crescita e lo sviluppo della nostra città e della nostra comunità. Una grande e bella comunità”.