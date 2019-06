Poggibonsi, ecco la Giunta di David Bussagli

Cinque gli assessori: Nicola Berti (vicesindaco), Fabio Carrozzino e Susanna Salvadori riconfermati. New entry Roberto Gambassi ed Enrica Borgianni

Firmati questa mattina, 7 giugno, i decreti di nomina dei cinque assessori della Giunta poggibonsese che affiancheranno David Bussagli nel governo della città per i prossimi anni. “Una bella squadra con cui portare avanti il programma costruito per Poggibonsi e su cui il 59,3 per cento dei nostri concittadini e delle nostre concittadine ci ha dato fiducia. Un programma fondato su coesione, inclusione, sostenibilità ”, dice il sindaco David Bussagli.La squadra. Il sindaco mantiene le deleghe a Sanità , Urbanistica, Polizia Municipale, Società Partecipate. Insieme a lui, tre assessori riconfermati e due new entry. La funzione di vicesindaco è attribuita a Nicola Berti, 41 anni, enologo, già assessore nella Giunta uscente, che mantiene le deleghe a Politiche Culturali e Sport. Confermato in Giunta Fabio Carrozzino, impiegato direttivo di 51 anni, che avrà la delega alle Attività produttive, al Commercio, al Turismo e ai Lavori Pubblici. Confermata in giunta Susanna Salvadori, libera professionista di 48 anni, che si occuperà di Politiche Educative, Rapporti con il Cittadino, Bilancio, Pari Opportunità . Entra in giunta Enrica Borgianni, (già presidente del Consiglio comunale), libera professionista, 54 anni, che si occuperà di Politiche Sociali, Politiche Abitative, Politiche del Personale. Entra in Giunta Roberto Gambassi, libero professionista, 53 anni, che si occuperà di Ambiente, Qualità Urbana, Trasporti, Mobilità , Consorzi stradali, Innovazione. Roberto Gambassi era stato eletto in Consiglio comunale con la lista Vivacit(t)à . Con la nomina ad assessore i due consiglieri espressi dalla lista sono Giacomo Ambrosio e Daniela Masi.“Ringrazio Silvano Becattelli e Filomena Convertito per il lavoro svolto in questi anni. Un lavoro prezioso e un contributo fondamentale di impegno e di dedizione che ci ha consentito di raggiungere importanti obiettivi – dice il sindaco Bussagli -. Adesso abbiamo un percorso da proseguire e un secondo tempo da realizzare insieme per accompagnare ancora avanti la nostra città . Una grande responsabilità che i cittadini ci hanno dato e che è frutto di un lavoro collettivo sostenuto dal Partito Democratico, da PoggibonSi Può e dalla lista Vivacit(t)à . Un lavoro che non si è mai fermato e che porteremo ulteriormente avanti. Si riparte per nuovi obiettivi. Buon lavoro alla nuova squadra di governo”.