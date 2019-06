Lista “Vivacittà”: ''Grazie a chi a sostenuto il nostro progetto, grazie Poggibonsi''

In vista del primo consiglio comunale che si svolgerà il prossimo 17 giugno, la lista civica che ha ottenuto l'11,12% dei voti alle elezioni del 26 maggio ringrazia i cittadini

"In vista del primo consiglio comunale che si svolgerà il prossimo 17 giugno tutti i componenti della lista civica ‘Vivacittà’ sentono il dovere di ringraziare ancora quella larga fetta di cittadinanza che ha riconosciuto, apprezzato e scelto una nuova forma di espressione diretta alla vita politica di Poggibonsi, in occasione del voto del 26 maggio scorso.La partecipazione e l’inclusione di chiunque sentirà di poter contribuire al progetto appena intrapreso, prosegue la lista, saranno sempre i connotati dell’azione politica e amministrativa di Vivacittà, dei nostri rappresentanti nella giunta e nel consiglio comunale per primi, ai quali vanno gli auguri di tutti di buon lavoro. Grazie Poggibonsi."La lista civica Vivacit(t)à David Bussagli Sindaco ha ottenuto nelle elezioni del 26 maggio l'11,12 per cento dei voti (1682).