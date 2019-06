Tempo di street art tempo a Poggibonsi: JAM e laboratori al Vallone

Sabato 15 giugno, all'interno del parcheggio multi-piano del “Vallone” a Poggibonsi dalle 12:00 alle 20:00 ci sarà la JAM di Graffiti. Il terzo capitolo di una storia iniziata tre anni fa con il progetto “Walldelsa”, ideato dagli operatori di strada della FTSA, e poi sviluppato dall'associazione Mixed Media con l'evento Urban Connection. Alla chiamata di Jamesboy hanno già risposto giovani street artists provenienti da Firenze, Arezzo, Volterra e Empoli.Mozzo, Un Kage, Uber, Mograff, Insane, Cionsi sono solo alcuni degli artisti che entreranno in connessione grazie a Urban Connection e arricchiranno con le loro opere, centimetro dopo centimetro, tutte le pareti del parcheggio ancora grigie.Nel pomeriggio dalle 16:00 il laboratorio “Sagome” con Ni AN consentirà di far sperimentare la street art ai ragazzi delle medie di Poggibonsi. Coinvolgere questa fascia d'età, spesso protagonista di piccoli e grandi “imbrattamenti” che ritroviamo negli arredi urbani degli spazi pubblici, è quello di promuovere nei ragazzi una maggiore consapevolezza del valore degli spazi pubblici e della responsabilità che sta dietro a ogni gesto che modifica l'aspetto di un luogo vissuto dalla comunità.Un progetto che vuole scrivere una pagina definitiva della storia di rigenerazione urbana del multipiano del Vallone, un luogo che per anni è stato degradato e oggi diventa contenitore di opere di arte urbana e trasmette a chi lo attraversa una sensazione diversa rispetto al passato.PROGRAMMASabato 15/06/2019 - dalle 12:00 alle 20:00: "LET ME PAINT: JAM DI STREET ART”Giornata dedicata alla street art con il live painting di artisti emergenti all'interno del parcheggio.Sabato 15/06/2019 - dalle 16:00 alle 20:00: “SEI UNA SAGOMA: WORKSHOP”Gli studenti delle scuole medie, sotto la guida dell'artista NI AN, parteciperanno a un laboratorio per realizzare un murales collettivo.