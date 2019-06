Primo Consiglio comunale a Poggibonsi, il sindaco Bussagli: ''Grazie per la fiducia. Lavoreremo insieme per il bene della città''

Franco Gallerini (Partito Democratico) è presidente del consiglio comunale, Matteo Mengoli (Lega) è vicepresidente

Giuramento sulla Costituzione per il sindaco di Poggibonsi David Bussagli. Lunedì 17 giugno si è riunito il nuovo Consiglio Comunale presieduto nella prima parte dal consigliere ‘anziano’ Stefano Nastasi. Dopo il voto unanime per la convalida degli eletti il sindaco ha giurato sulla Costituzione della Repubblica italiana.“Una emozione se possibile anche più grande di quella di cinque anni fa – ha detto il sindaco – Ringrazio i miei concittadini e le mie concittadine per la fiducia nuovamente accordata e che è conseguenza del progetto di città che abbiamo costruito insieme in questi mesi ma anche dei risultati raggiunti in questi anni di governo. Proveremo ad onorare questa fiducia nell'unico modo che sappiamo che è quello di lavorare per il bene della nostra città”.“Saluto e ringrazio consiglieri e assessori che hanno cessato il loro incarico – dice ancora Bussagli – Il mio benvenuto va ai nuovi membri della giunta e ai nuovi consiglieri di maggioranza e di opposizione. Insieme a coloro che erano già presenti in questa aula daremo il nostro contributo alla crescita della nostra città. Lavoreremo insieme, cercando di sviluppare l'idea di un governo aperto e partecipato. Buon lavoro a tutti”.Il Consiglio comunale. Preso atto della cessazione della carica di consigliere di Roberto Gambassi (nominato assessore) e del subentro della consigliera Daniela Masi, il consiglio è così costituito: David Bussagli sindaco; per il Partito Democratico Stefano Nastasi, Francesco Cibecchini, Giuditta Cipriani, Ilenia Bruni, Silvia Lazzeri, Franco Gallerini, Daniela Ceccherini; per la lista Vivacittà Giacomo Ambrosio e Daniela Masi; per la lista PoggibonSi Può Bruno Borri; Riccardo Galligani per Lega Salvini Premier, Fratelli d'Italia, Forza Italia; per la lista Lega Salvini Premier Maria Angela Guerra, Matteo Mengoli, Daniele Mariniello; Simone De Santi per lista Bellavista Staggia e lista civica Insieme; per la lista civica Insieme Ireneo Mesce.La Giunta. Il sindaco ha presentato ufficialmente la giunta composta da Nicola Berti con deleghe a Politiche Culturali e Sport, Enrica Borgianni che si occuperà di Politiche Sociali, Politiche Abitative, Politiche del Personale, Fabio Carrozzino che avrà la delega alle Attività produttive, al Commercio, al Turismo e ai Lavori Pubblici, Roberto Gambassi che si occuperà di Ambiente, Qualità Urbana, Trasporti, Mobilità, Consorzi stradali, Innovazione, Susanna Salvadori che si occuperà di Politiche Educative, Rapporti con il Cittadino, Bilancio, Pari Opportunità. Il sindaco mantiene le deleghe a Sanità, Urbanistica, Polizia Municipale, Società Partecipate. Vicesindaco è Nicola Berti.Presidente del Consiglio e Commissioni. I consiglieri hanno quindi eletto all'unanimità il consigliere Franco Gallerini del gruppo del Partito Democratico come presidente del consiglio comunale e Matteo Mengoli del gruppo Lega Salvini Premier come vicepresidente. Sono quindi stati nominati i componenti delle commissioni consiliari ed eletti i relativi presidenti e vicepresidenti. La commissione elettorale è composta dai membri effettivi Francesco Cibecchini, Ilenia Bruni, Simone De Santi e dai membri supplenti che sono Daniela Ceccherini, Daniela Masi, Daniele Mariniello.La commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari è composta da Giuditta Cipriani e Maria Angela Guerra. Eletti poi: nella commissione Statuto e regolamenti Giacomo Ambrosio (presidente), Giuditta Cipriani, Francesco Cibecchini (vicepresidente), Bruno Borri, Matteo Mengoli, Ireneo Mesce; nella commissione Ambiente e territorio Francesco Cibecchini (presidente), Stefano Nastasi (vicepresidente), Giacomo Ambrosio, Bruno Borri, Riccardo Galligani, Simone De Santi; nella commissione Istruzione, cultura e sport Francesco Cibecchini, Silvia Lazzeri (vicepresidente), Daniela Masi, Matteo Mengoli, Simone De Santi, Bruno Borri (presidente); nella commissione Servizi sanitari e sociali Giuditta Cipriani (vicepresidente), Silvia Lazzeri (presidente), Daniela Masi, Bruno Borri, Maria Angela Guerra, Ireneo Mesce; nella commissione Bilancio e finanze Stefano Nastasi (presidente), Daniela Ceccherini (vicepresidente), Giacomo Ambrosio, Bruno Borri, Daniele Mariniello, Ireneo Mesce; nella commissione Sviluppo economico Ilenia Bruni (presidente), Daniela Ceccherini (vicepresidente) Giacomo Ambrosio, Bruno Borri, Daniele Mariniello, Simone De Santi; nella commissione Controllo e garanzia Stefano Nastasi, Giuditta Cipriani, Daniela Masi, Bruno Borri, Riccardo Galligani (presidente), Ireneo Mesce (vicepresidente). I membri della commissione per la tutela civica sono Giacomo Ambrosio, Giuditta Cipriani, Bruno Borri, Matteo Mengoli.