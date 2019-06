Ruba carta Postepay ad un ragazzo sul bus: denunciato per ricettazione dai Carabinieri di Poggibonsi

Nello scorso fine settimana, nel corso di controlli mirati, i carabinieri dell’Aliquota radiomobile di Poggibonsi hanno sottoposto a perquisizione un giovane straniero residente a San Gimignano ma assiduamente presente nella città poggibonsese.I carabinieri lo hanno trovato in possesso di una carta Postepay “Evolution” e la conoscenza del giovane e delle sue precedenti condotte ha indotto i militari dell'Arma ad approfondire gli accertamenti sulla carta.I carabinieri sono così riusciti ad accertareche la carta era stata rubata poco prima dall'interno di uno zaino di un ragazzo del posto mentre si trovava a bordo del bus di linea che dal centro di Poggibonsi porta a San Gimignano.Lo straniero è così stato denunciato alla magistratura senese per il reato di “ricettazione” e la carta di pagamento è stata restituita al legittimo proprietario.Durante gli stessi controlli, sono stati perquisiti altri tre giovani ben noti ai militari della radiomobile, che hanno rinvenuto addosso a due di loro 4 grammi di marijuana suddivisi in due dosi uguali. I due sono stati pertanto segnalati come consumatori al Prefetto di Siena e la sostanza è stata sequestrata per la successiva confisca e distruzione.