Sport, a Poggibonsi arrivano i Leoni d'Oro e i Leoni d'Argento

Sabato 22 giugno alle 10 al Politeama

Edizione numero 25 per la cerimonia di consegna dei Leoni d'Oro e dei Leoni d'Argento promossa dall'Amministrazione comunale per festeggiare lo sport poggibonsese.La cerimonia si svolgerà domani, sabato 22 giugno alle 10, presso la sala maggiore del Teatro Politeama. I premi saranno consegnati a dirigenti, società e atleti che hanno conseguito importanti risultati nel corso dell'anno. Un modo per celebrare e per ringraziare a nome della città coloro che si sono distinti nello sport, non soltanto locale, e coloro che hanno contribuito con la loro attività alla crescita e al successo della disciplina sportiva. Saranno presenti gli esponenti del Coni provinciale (che patrocina l’iniziativa).