Poggibonsi, Lilio Brandi e Francesco Marini i Leoni d'Oro 2019

Si è svolta la 25esima edizione dedicata allo sport promossa dall'Amministrazione. 134 gli atleti premiati con i Leoni d'Argento

Due Leoni d'Oro e 134 Leoni d'Argento. Si è svolta oggi, sabato 22 giugno, la consueta cerimonia promossa dall'amministrazione per assegnare i riconoscimenti a dirigenti, società ed atleti poggibonsesi o appartenenti a società sportive della città che si sono maggiormente distinti nel corso della stagione sportiva 2018/2019.“Un bel momento di condivisione dedicato allo sport e a tutta l'attività sportiva che mette insieme un mondo di persone – ha detto il sindaco di Poggibonsi David Bussagli – Lo sport è uno strumento prezioso che oltre a favorire e promuovere corretti stili di vita, contribuisce alla costruzione di una comunità più forte e coesa. Nostro compito è sostenere, favorire, accompagnare i percorsi di crescita delle associazioni e di chi si dedica a promuovere lo sport. Ringrazio per questi mesi di impegno, genitori, famiglie, dirigenti, allenatori, accompagnatori, società, associazioni, atleti e atlete. Grazie a tutti”.Insieme al sindaco ha portato i saluti alla manifestazione il presidente provinciale del Coni Paolo Ridolfi. La cerimonia, giunta alla 25esima edizione, si è aperta come sempre con la consegna del ricavato dell'edizione 2019 di Bicincittà all'Anffas Altavaldelsa. L'assegno è stato consegnato dagli organizzatori (rappresentati da Marcello Perugini e Fabrizio Baldini) al presidente Anffas Lucia Semplici.Due sono stati i Leoni d'Oro di questa edizione. Il primo è stato assegnato a Lilio Brandi, dirigente del Poggibonsi Basket, già dirigente storico dell’Unione Polisportiva Poggibonsese. Una figura importante e di riferimento dell’associazionismo sportivo locale. Il secondo Leone d’Oro, alla carriera, è stato per Francesco Marini, maestro di arti marziali presso la palestra Equinox e fondatore della prima scuola poggibonsese di arti marziali.134 sono stati i Leoni d'Argento assegnati ad altrettanti atleti di tante discipline diverse: atletica leggera, danza sportiva, ginnastica artistica, nuoto, pallamano, pallacanestro, pattinaggio a rotelle, scacchi, tiro con l'arco, tennis, tennis tavolo, scherma.Atletica leggera (10 Leoni): Giulia Giannini, Maria Sole Arzilli, Benedetta Bucalossi, Mattia Ghiribelli, Nicole Muzzi, Vittoria Tistoni, Marta Tistoni, Michele Sirotti, Matilde Foscarini, Gianni Castagnozzi.Danza sportiva (26 Leoni ad atleti e atlete della società/scuola di danza Dance Team Blu): Antonia Guadagnolo, Rebecca Banti, Noemi Vanni, Alice Saraniti, Alessia Frati, Linda Bandinelli, Giulia Cavallo, Martina Innocenti, Maria Rita Possumato, Simona Chianese, Desiree De Luca, Ilenia De Luca, Lara Dei, Fabiola Dolce, Francesca Giannini, Gaia Improta, Benedetta Licciardo, Serena Secchi, Marika Tumminia, Martina Bartalucci, Melissa Di Tella, Sara Cestone, Ambra Pucci, Martina Giannizzi, Ginevra Casprini, Giosuè Paradisi.Ginnastica artistica (16 Leoni): Leyla Said Warsame, Irene Finetti, Rebecca Bacino, Daniela Cheptene, Greta Nerla, Shanesia Gazzanelli, Giada Sprugnoli, Kristen Chiara Guevarra, Viola Marino, Dalila Bonfitto, Giada Lucioli, Viola Magazzini, Rea Beci, Alessia Tognelli, Viola Rosseti, Maddalena Bartalini.Nuoto (40 Leoni di cui 17 sono atleti e atlete di Virtus Nuoto Poggibonsi, 9 di Virtus Buonconvento e 14 UPP): Matteo Calzeroni, Andrea Mucciarelli, Gemma Bartolini Bardi, Benedetta D’Alessandro, Ginevra Masoni, Alice Pianigiani, Elvio Kodra, Davice Peccerillo, Giacomo Cianti, Giada Garosi, Sophia Piga, Lorenzo Corti, Lorenzo Coletta, Cesare D’Onofrio, Martina Terrosi, Ilaria Dei, Marco Abbate.Chiara Costagli, Beatrice Pecorello, Eva Tognazzi, Petra Ballini, Pierluigi Dell’Orso, Ekaterina Ayzemberg, Simona Criscuolo, Asia Veltroni, Cristiano Morini.Federica Costagli, Francesca Costagli, Nicole Muca, Alessandra Bala, Sofia Bardi, Carlotta Petrini, Nicole Sarbu, Matteo Sparvieri, Augusto D’avanzo, Gianluca Gasperini, Felice Brogna, Nicola Lucantoni, Francesco Bennati, Aurora Crociani.Pallamano (19 Leoni. Promossi al campionato A2): Alessandro Lenzi, Edoardo Albanesi, Edoardo Bozzi, Michele Bufoli, Raffaele Bacciottini, Angelo Cumbo, Jacopo Magnani, Alessandro Fedeli, Lorenzo Senesi, Emiliano Picone, Daniele Muffini, Matteo Sulejmani, Aldo Riccardi, Mattia Gangi, Nicolas Frank, Leonardo Del Mastio, Dietmar Tippe, Anthony Pichardo. L'allenatore: Vincenzo Malatino.Pallacanestro (2 Leoni under 15 campioni regionali con la Virtus Siena): Lorenzo Ravenni, Francesco Puccetti.Pattinaggio a rotelle (10 Leoni): Matilde Badii, Matilda Pacini, Giulia Fusi, Noemi Giannozzi, Sofia Scelfo, Margherita Nidiaci, Deanna Carletti, Oriana Taglialavore, Gaia Alesi, Gaia Cicali.Scacchi (3 Leoni): Domenico Vaia, Stefan Modoranu, Vittoria Han.Scherma (1 Leone). Giovanni Settefonti.Tennis (5 Leoni): Francesco Brogioni, Riccardo Guida, Ludovica Poli, Tommaso Lenzi, Marco Venticinque.Tennis tavolo (1 Leone). Chiara Rensi.Tiro con l'arco (1 Leone): Maria Salaris.