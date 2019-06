I Carabinieri controllano esercizi pubblici della Valdelsa: numerose sanzioni e una denuncia

Le ispezioni finalizzate al rispetto delle leggi sul lavoro in materia di sicurezza e regolarità dei lavoratori

Nella serata di ieri, domenica 23 giugno, i Carabinieri di Poggibonsi e i militari del Nucleo Ispettorato del lavoro di Siena hanno effettuato in Valdelsa ispezioni mirate al rispetto delle normative che regolamentano il settore del lavoro.Durante alcuni di questi controlli, effettuati anche di notte, sono state accertate svariate irregolarità legate soprattutto al rispetto delle normative sulla prevenzione degli incidenti sul luogo di lavoro e sulla regolarità contributiva e assicurativa dei lavoratori.In particolare, presso un locale notturno, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Siena il titolare 54enne di nazionalità kossovara residente a Siena, in quanto all’interno è stato trovata una lavoratrice priva di regolare contratto.Complessivamente i Carabinieri hanno comminato sanzioni amministrative per alcune decine di migliaia di euro, nonché controllato svariati esercizi pubblici operanti nei settori più diversi.