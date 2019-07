Incidente a Poggibonsi tra moto e auto: due feriti

Attorno alle 12 di oggi, lunedì 1 luglio, un incidente stradale ha visto coinvolti una moto e un autoveicolo nei pressi della zona industriale di Bellavista a PoggibonsiSul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto ai soccorsi dei due feriti. Il conducente della moto è stato trasportato con l'elisoccorso Pegaso al policlinico di Siena, mentre il conducente dell'autovettura con l'ambulanza a Campostaggia.Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'autovettura alimentata a gpl, la Polizia Municipale, la Polizia di Stato ed i Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.