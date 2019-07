Compie furti all'interno di negozi a Poggibonsi: 18enne individuato e denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Poggibonsi, nella giornata di ieri, mercoledì 3 luglio, hanno denunciato per furto aggravato e continuato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, un 18enne tunisino residente a Casole d’Elsa, disoccupato, con precedenti denunce a carico, ben conosciuto dagli investigatori.Grazie alle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza e ad alcune testimonianze raccolte, sono emerse le responsabilità di quel giovane in merito ai furti compiuti durante l’orario di apertura in due esercizi commerciali del capoluogo valdelsano, in via Sardelli e in via Puccini.Mentre i titolari erano impegnati a servire dei loro clienti, approfittando della distrazione degli stessi, l’uomo era riuscito ad impossessarsi dei loro portafogli contenenti denaro e carte di credito, allontanandosi poi a tutta velocità.