Ricercata 23enne pluripregiudicata truffatrice di anziani

Nella giornata di ieri, giovedì 18 luglio, a Poggibonsi, i militari della locale stazione Carabinieri, a conclusione di un’attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà una 23enne rumena residente in Lombardia ma di fatto senza fissa dimora, pluripregiudicata, per truffa aggravata e continuata.Tre giorni prima la donna si era resa protagonista nel giro di poche ore di due deprecabili atti predatori nei confronti di due ottantenni del luogo. Dopo essersi avvicinata con una scusa aveva intrapreso effusioni nei loro confronti, sostenendo di voler avere dei rapporti sessuali. Approfittando della lentezza dei riflessi degli anziani e abbracciandoli, con particolare abilità la giovane era riuscita in un primo caso a sottrarre un orologio Rolex dal polso destro della prima vittima e, in un’ulteriore circostanza, una collanina d’oro dal collo dell’altro 80enne.La donna era già stata individuata, fermata e denunciata dai Carabinieri di Monteriggioni nel mese di aprile per un episodio analogo. È stata riconosciuta senza ombra di dubbio da entrambi gli anziani e ora è attivamente ricercata, anche perché si teme possa compiere analoghi atti nei prossimi giorni.