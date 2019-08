Estra: segnalate truffe a Poggibonsi

"Clienti di Estra Energie segnalano comportamenti scorretti da parte di altri operatori energetici"

Nuove segnalazioni da parte di clienti di Estra Energie sul comportamento scorretto adottato da altri operatori energetici che, pur di acquisire il cliente, non conoscono remore di comportamento spacciandosi per operatori di Estra."Questa volta - spiega Estra - le segnalazioni giungono dall’area senese, più esattamente dal comune di Poggibonsi. Ricordiamo ancora una volta che i nostri incaricati si presentano muniti di tesserino di riconoscimento con foto e che i loro nominativi sono regolarmente comunicati alle Questure di competenza. Non solo: se avete dubbi e volete essere assolutamente certi della loro identità, è possibile fare una verifica telefonica chiamando il numero verde 800 128 128, o chiamando il centralino di Estra 0577 264511.Nonostante il susseguirsi delle comunicazioni e i ripetuti segnali di allarme lanciati sulla stampa, non cessano i tentativi di truffa nei confronti di ignari cittadini che talvolta, ingenuamente, cadono nella trappola e senza nemmeno rendersene conto si trovano contrattualizzati da un diverso operatore.Invitiamo i nostri clienti a fare attenzione e a valutare bene le proposte commerciali e gli argomenti utilizzati dai nostri competitors .Comportamenti di questo genere sono già stati sanzionati da numerosi Tribunali italiani ed Estra si riserva di procedere per vie legali. C’è una deontologia che regola i rapporti di vendita: è il codice di comportamento commerciale dell’AEEG (Autorità Energia Elettrica e Gas), la cui osservanza obbliga tutti gli operatori, anche se in realtà dobbiamo riconoscere che sono pochi a darne effettiva applicazione e sono poche, altresì, le società che esercitano un reale controllo sulla loro rete indiretta di vendita. .E’ bene infine ribadire che si può recedere da un contratto, anche già firmato, senza alcuna spesa. Per chiarimenti e informazioni basta chiamare il numero verde del Servizio Clienti, 800 128 128, o rivolgersi al “punto.clienti” più vicino. L’elenco completo degli uffici al pubblico sul sito www.estra.it