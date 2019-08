Lieto evento a Poggibonsi: bambino nasce sul portone di casa grazie a una vicina di casa in diretta telefonica con la Centrale 118

La gioia della famiglia e degli operatori sanitari

Lieto evento a Poggibonsi. Un maschietto di 3,360 chilogrammi è nato, intorno alle 6 di questa mattina 7 agosto, sul portone di casa, con l’aiuto di una vicina, volontaria di una associazione di Poggibonsi, in contatto telefonico continuo con la Centrale 118 dell’Ausl Toscana sud est.Quando il medico della Centrale 118 è arrivato sul posto, il bambino era già nato. Legato il cordone ombelicale, il piccolino insieme alla neo mamma è stato trasportato subito al Pronto Soccorso dell’ospedale Alta Valdelsa di Campostaggia, dove l’aspettavano gli operatori sanitari già allertati.La puerpera, di nazionalità italiana, giunta in Pronto Soccorso con il 118, è stata subito affidata alle cure di un’ostetrica e triagiata. Da qui è stata trasferita presso il reparto di ostetricia-ginecologia.Sia il bambino che la mamma stanno bene e hanno regalato momenti di grande gioia e profonda emozione in tutti coloro che si sono trovati ad assistere a questo straordinario lieto evento.