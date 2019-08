Poggibonsi, crolla parte di cornicione di una palazzina

In via Verdi a Poggibonsi si è verificata oggi, sabato 10 agosto, la caduta di alcune parti di un cornicione da una palazzina. Fortunatamente non ci sono state persone coinvolte.Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento che hanno effettuato un sopralluogo con l'ausilio dell’autoscala, rimuovendo alcune parti rimaste distaccate e mettendo così in sicurezza la porzione danneggiata. Sono stati inoltre dichiarati inagibili il soggiorno e la terrazza dell’appartamento posto all’ultimo piano. Intervenuti anche i Carabinieri.