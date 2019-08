I talenti dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena in concerto a San Lucchese

A Poggibonsi protagonisti gli allievi di canto del maestro Salvatore Accardo

Cresce l’attesa a Poggibonsi per il tradizionale appuntamento musicale con i talenti dell’Accademia Musicale Chigiana. Sulla scia dell’ultimo successo che ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico sarà ancora una volta la basilica di San Lucchese a Poggibonsi, la suggestiva cornice che ospiterà il concerto.Prosegue così la rassegna di concerti dell’Accademia Musicale Chigiana in collaborazione con l’associazione culturale della U.S. Virtus “E20”, l’associazione di promozione sociale “IDEE”, il circolo culturale “J. Maritain” e “Toscana terra di Sport”.“L’emozione sale alle stelle dopo il grande successo riscontrato a luglio - dichiara Pietro Burresi, presidente della U.S. Virtus - vogliamo offrire al territorio un momento di gioia, serenità ed alta professionalità. Viviamo tempi duri, grigi, pieni di rabbia, rancore ed incertezza verso il futuro. La nostra risposta è che alle difficoltà sia la bellezza, intesa - prosegue Burresi – come momento di condivisione e positiva aggregazione. Siamo onorati di collaborare con la Chigiana: una delle più prestigiose accademie musicali a livello internazionale”.