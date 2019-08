I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti in via Leopardi a Poggibonsi per la rottura di una tubazione del gas avvenuto durante alcuni lavori di scavo.Sul posto anche la Polizia Municipale e gli addetti dell'azienda del gas, che provvedenno alle operazioni di ripristino della tubazione.