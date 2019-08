Aveva rubato 1.500 euro da sala giochi di Poggibonsi: scoperto dai Carabinieri grazie alle telecamere

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Poggibonsi hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato di un 34enne albanese, già gravato da precedenti denunce e nullafacente, che si era reso responsabile del furto di 1.500 euro avvenuto la notte dell'8 agosto scorso.La somma era stata asportata dal registratore di cassa di una sala giochi del capoluogo valdelsano e ancora una volta sono state decisive le immagini registrate da un impianto di videosorveglianza, in particolare quello interno all’esercizio pubblico, che hanno consentito ai carabinieri di osservare e riconoscere la fisionomia, a loro nota, dell'uomo.Successivi accertamenti di carattere tecnico hanno consentito ai militari dell'Arma di ottenere riscontri in ordine alle responsabilità della persona denunciata depositando un’informativa di reato presso la Procura di Siena.