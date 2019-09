In Viamaestra arriva la manifestazione più attesa dell’anno: Sbaraccando

Da giovedì 5 a domenica 8 settembre l'associazione ViaMaestra organizza il tradizionale mercatino dei negozi del centro

Da oggi, giovedì 5 settembre a domenica 8 l'associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale organizza per le vie e le piazze di Poggibonsi la tradizionale manifestazione Sbaraccando, il mercatino dei negozi del centro. La manifestazione avrà orario continuato dalle ore 10 alle ore 20.Hanno aderito a questa edizione circa quaranta attività commerciali, tra cui i negozianti che hanno la loro attività fuori dal centro di Poggibonsi e che ne avevano fatto richiesta. In occasione di “Sbaraccando” i negozi aderenti realizzeranno un mercatino con tanto di banco allestito all’esterno del negozio, proponendo la loro merce a prezzi incredibilmente convenienti.Sbaraccando è realizzato dal CCN con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Queste le parole del presidente dell’associazione Viamaestra Sandra Meniconi: “Il vero ed originale Sbaraccando inizia da oggi fino a domenica, la manifestazione dedicata allo shopping e al divertimento, vi aspettiamo in centro a Poggibonsi”.