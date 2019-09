Domenica 8 settembre alla Festa de l’Unità di Staggia Senese con l’onorevole Cenni e i consiglieri regionali Bezzini e Scaramelli

Un momento di riflessione sulla situazione politica nazionale e sul futuro dell’Italia e della Toscana

Si terrà domenica 8 settembre alle ore 18 presso gli Impianti Sportivi di Staggia Senese, all’interno della Festa de l’Unità, il secondo incontro politico (dopo l’appuntamento di martedì 3 settembre col sindaco David Bussagli e la Giunta comunale) organizzato dal Circolo PD di Staggia Senese e dall’Unione Comunale del PD di Poggibonsi.“Prima di tutto mi preme ringraziare le volontarie e i volontari del Circolo di Staggia Senese per la concreta manifestazione di passione ed entusiasmo che ci consegnano, ancora una volta, in piena coerenza con la tradizione di forte identità e senso di appartenenza che caratterizza, da sempre, questa straordinaria comunità – esordisce Maurizio Pelosi, segretario dell’Unione Comunale del PD di Poggibonsi –. Donne e uomini che pongono il bene comune, l’interesse collettivo e il desiderio di stare insieme al centro di uno spirito di servizio encomiabile, che contamina positivamente le nuove generazioni e contribuisce al miglioramento complessivo della politica del Centrosinistra sul territorio e per il territorio. Un ringraziamento particolare ai due coordinatori del Circolo PD di Staggia Senese, Cristiano Ninci e Marco Martini, per il loro impegno nell’organizzazione e per aver promosso questa riflessione sulla situazione dell’Italia e della Toscana di oggi e domani.Sarà l’occasione per condividere insieme, con umiltà ed ascolto, idee e prospettive sulla situazione politica nazionale, provando a tratteggiare una visione sul presente e sul futuro dell’Italia e della Toscana – prosegue Pelosi –. Il Paese sta vivendo una fase di evoluzione che merita la nostra massima attenzione e un grande sforzo unitario per rimettere al centro dello scenario politico del Paese le esigenze e le difficoltà della vita reale delle persone comuni. Per questo parleremo di lavoro e stato sociale, delle opportunità per le nuove generazioni, di diritto alla salute, di ambiente, provando ad immaginare l’Italia e la Toscana nell’Europa dei prossimi anni.Ringrazio molto l’onorevole Susanna Cenni e i consiglieri regionali Simone Bezzini e Stefano Scaramelli per la presenza, insieme al segretario provinciale Andrea Valenti per la disponibilità e per la collaborazione – conclude Pelosi –. L’incontro si inserisce in un percorso più ampio che il PD di Poggibonsi intende avviare a partire da martedì 10 settembre alle 21.30 a La Ginestra (via Trento) con tutta la città, per condividere, appunto, idee e prospettive del centrosinistra per il Paese, per la Toscana, per la Valdelsa.”