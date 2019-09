Sul bus senza biglietto aggredisce verbalmente e spintona controllore: denunciato dai Carabinieri

Un verificatore dei biglietti della Tiemme, è stato aggredito verbalmente e spintonato da un 25enne durante un controllo effettuato ieri, giovedì 12 settembre, a Poggibonsi.Il dipendente dell'azienda di trasporto locale, su un bus della linea extraurbana 130, ha chiesto ad un passeggero di esibire il biglietto e, al rifiuto dell'uomo, poi identificato in un 25enne albanese, ha chiesto i documenti per redigere un verbale di sanzione amministrativa. Lo straniero però, dopo aver pesantemente insultato con arroganza e spintonato il controllore, si è dato alla fuga.L’intervento dei Carabinieri della stazione di Poggibonsi, chiamati al 112 dal verificatore, è stato però immediato, e la descrizione del fuggitivo molto puntuale ha consentito ai militari dell'Arma di rintracciare e fermare l'uomo, domiciliato a Colle di Val D’Elsa, che è stato poi riconosciuto dal pubblico ufficiale aggredito.Il 25enne sarà così oggi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per violenza a pubblico ufficiale. Il controllore di un’azienda di trasporto riveste infatti tale qualifica, in ragione dell’attribuzione di poteri autoritativi e certificativi, individuati nelle funzioni di accertamento dell’infrazione, di identificazione personale dell’autore della violazione e di redazione del relativo verbale di accertamento, attribuiti da norme di legge, nazionali e regionali.