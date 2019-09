Nuove panchine nel percorso pedo-ciclabile tra Poggibonsi e Staggia donate dai pensionati SPI CGIL

Sei nuove panchine nel percorso pedo-ciclabile tra Poggibonsi e Staggia, dono dello SPI CGIL di Poggibonsi per la salvaguardia della salute dei cittadini. “Come pensionati - spiega Gianfranco Maroni, segretario della lega SPI CGIL di Poggibonsi - ci auguriamo che l’aumentata dotazione di panchine lungo il percorso faciliti l’uso della strada pedonale da parte di tanti cittadini e che possa anche modificare il loro stile di vita, a volte troppo sedentario, attraverso delle brevi passeggiate o un giro in bicicletta, una prevenzione contro i principali fattori di rischio di diverse patologie”.Da parte dell’Amministrazione provinciale era in corso la falciatura e l’abbattimento degli alberi pericolanti lungo il percorso pedonale e quindi la Lega SPI CGIL dei pensionati ha approfittato di tale occasione per coinvolgere i suoi iscritti con il traguardo di istallare un adeguato numero di panchine lungo tutto il tragitto, permettendo a coloro che vi passeggiano di avere più opportunità di rinfrancarsi.“La strada pedonale, che misura circa 5 chilometri tra l’inizio a Bellavista e il termine presso il sottopasso della ferrovia a Staggia - continua Maroni -, era dotata di una sola panchina e questo limitava notevolmente la possibilità di fermarsi, sedersi e poi riprendere la camminata a coloro che la frequentano. Come pensionati, pensando principalmente ai camminatori anziani ma non solo, abbiamo ritenuto che fosse utile incrementare il numero delle panchine, passare dall’unica presente ad almeno sette. In tal modo diamo la possibilità non solo di potersi riposare sedendosi su di esse ma anche di godere del panorama delle nostre belle colline nonché di respirare aria pulita, non inquinata dagli scarichi dei veicoli a motore. Abbiamo quindi raccolto una somma sufficiente per l’acquisto delle panchine, realizzate in plastica riciclata al 100%, che poi, grazie alla disponibilità del Presidente della Provincia Silvio Franceschelli, sono state collocate lungo il tracciato da parte dell’Amministrazione Provinciale. Un dono ai fruitori della strada pedonabile lungo lo Staggia che speriamo sia ben accolto”.“Per noi è importante che l’abitudine a camminare divenga una pratica costante per tante persone - conclude il segretario della lega SPI CGIL di Poggibonsi - perché, come ribadito da tante pubblicazioni scientifiche, il movimento previene le malattie cardiovascolari e modifica in meglio il tono dell’umore. Muoversi a piedi non è solo uno strumento di prevenzione ma anche un’attività terapeutica che tonifica i muscoli, rende creativi e sostituisce la palestra. Consideriamo tutto ciò una buona pratica di salvaguardia della salute, per il mantenimento del benessere fisico per tutti e in particolare per noi anziani, che dobbiamo combattere contro le malattie croniche, patologie che poi limitano l’autonomia della persona e condizionano fortemente i rapporti interpersonali”.