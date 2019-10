Con la patente revocata, guida con falsa denuncia di smarrimento e senza assicurazione: denunciato dai Carabinieri

Altri due automobilisti sorpresi con un tasso alcolemico sopra 0.80g/l: denunciati e patente ritirata, un'auto sequestrata

Nello scorso week-end i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Poggibonsi, impegnati in servizi di controllo alla circolazione stradale, durante un posto di controllo hanno notato un automobilista che si era accostato sul margine destro facendo intendere di essere giunto a destinazione mentre in realtà stava aspettanto che venisse fermata qualche altra vettura per riprendere la marcia senza essere controllato.Avendo intuito il suo intento, i militari dell'Arma lo hanno dapprima assecondato e subito dopo gli hanno imposto l’alt. Alla richiesta dei documenti di guida, il conducente, un 40enne italiano residente in zona, ha esibito ai Carabinieri una denuncia di smarrimento del 2018 di una patente spagnola che ha affermato di aver ottenuto in occasione di un recente trasferimento per lavoro.Attraverso un preliminare contatto con l’organo di cooperazione internazionale di polizia i Carabinieri hanno accertato che l'uomo era effettivamente stato in Spagna per un certo periodo ma che non aveva mai ottenuto alcuna autorizzazione alla guida e, incrociando i dati con la motorizzazione del nostro Paese, è emerso invece che gli era stata revocata la patente italiana. Inoltre la vettura, di sua proprietà, risultava essere priva di assicurazione Rca.L’automobilista è stato così denunciato per “falsità ideoligica” e la denuncia di smarrimento è stata posta sotto sequestro penale, mentre per la guida senza patente è scattata una sanzione di 5.110 euro con sequestro cautelare dell’auto in attesa della confisca.In ulteriori controlli, due automobilisti sono stati sorpresi a guidare con un tasso alcolemico superiore al limite di 0.80g/l. In entrambi i casi è scattata la denuncia penale alla magistratura senese, il ritiro della patente con inoltro alla Prefettura di Siena per la successiva sospensione ed in caso il sequestro del mezzo, siccome appartenente al trasgressore, ai fini della confisca.