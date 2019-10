Poggibonsi, Bussagli sugli atti di indirizzo: ''Avanti su inclusione, coesione, sostenibilità''

Presentati e approvati dal Consiglio comunale del 30 settembre. Si anche al DUP e al Bilancio Consolidato



Una borraccia a tutti i consiglieri comunali, al sindaco, alla giunta per una Poggibonsi sempre più green, per ricordare e rinnovare gli impegni presi in chiave di sostenibilità. E’ stato questo il regalo della lista PoggibonSi Può che è stato presentato dal capogruppo Bruno Borri in apertura del Consiglio Comunale del 30 settembre scorso.



Il Consiglio è quindi proseguito con la presentazione delle linee programmatiche dell’azione di governo. “Un atto che ricalca il programma della coalizione che mi ha sostenuto nelle scorse elezioni amministrative – ha spiegato il sindaco David Bussagli -. Un programma che è scaturito da un percorso di condivisione lungo e complesso e che è, adesso, un atto di Governo con gli impegni e i programmi per i prossimi anni. Tre le parole chiave che ci hanno ispirato – continua il sindaco - inclusione, coesione e sostenibilità. Saranno i punti di riferimento valoriali nelle scelte che dovremo operare, in un contesto in perenne evoluzione che richiederà verifiche e valutazioni costanti senza mai perdere di vista i principi cardine a cui dovranno essere orientati gli investimenti, la pianificazione urbanistica, la programmazione di piccoli e grandi opere, il complesso dei servizi. Temi centrali saranno quelli della sostenibilità sia ambientale che sociale ed economica. Una sfida bella e complessa che ci vedrà impegnati attraverso un metodo di lavoro che sarà quello della partecipazione a partire da qui, dal Consiglio Comunale, dove auspico lo sviluppo di una discussione e di un confronto che guardino sempre al bene della città”.



Le linee programmatiche sono state oggetto di un lungo e approfondito dibattito con i contributi dei gruppi consiliari, al termine del quale il documento è stato approvato a maggioranza. Hanno votato si i gruppi del Partito Democratico, PoggibonsSi Può e Vivacittà. Hanno votato no Lega Salvini Premier e Civiche Insieme.



Ricca la discussione anche sul DUP, Documento Unico di Programmazione che è stato illustrato dall’assessore al Bilancio Susanna Salvadori che ha ripercorso i capitoli in cui documento è articolato. Ha fatto seguito la presentazione del Bilancio Consolidato. In entrambi i casi la votazione è stata analoga a quella sulle linee programmatiche con approvazione a maggioranza. Fra i punti all’ordine del giorno del Consiglio il rinnovo della convenzione con il comune di san Gimignano per la gestione in forma associata della funzione di segretario generale (approvato all’unanimità).