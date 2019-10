Pd, Nicola Zingaretti a Poggibonsi per la presentazione del manifesto delle politiche giovanili

Mercoledì 30 ottobre presso la sala “La Ginestra” l'atteso appuntamento



Domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 18, presso la sala La Ginestra in via Trento a Poggibonsi, sarà presente il segretario nazionale del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.



"Una grande soddisfazione avere questa opportunità, che consideriamo un riconoscimento collettivo, non solo per Poggibonsi, ma per l'intera comunità del Pd Provinciale e del Pd Toscano - afferma Maurizio Pelosi, segretario del Pd di Poggibonsi -. Siamo molto felici di continuare a dar voce ai giovani e di lavorare insieme per un loro rinnovato e valorizzato protagonismo democratico.



Sarà l'occasione per condividere idee e proposte che possano tradursi in scelte programmatiche, di lungo corso, con una visione allargata del centrosinistra verso la società, contro le disuguaglianze, per la parità di genere, a tutela dell'ambiente."