Poggibonsi premia i suoi campioni motociclisti

Domenica 15 dicembre al Politeama serata promossa dal Moto Club Poggibonsi e Associazione Motociclistica Alta Val d’Elsa

Un premio a due campioni del motocross poggibonsese. Si svolgerà domenica 15 dicembre una serata del tutto particolare promossa dal Moto Club Poggibonsi e dell’Associazione Motociclistica Alta Val d’Elsa, e patrocinata dall’Amministrazione Comunale. L’appuntamento è presso la sala Set del Politeama e vedrà la partecipazione del sindaco David Bussagli e dell’assessore allo sport Nicola Berti. I protagonisti della serata saranno Patrick Mezzedimi e Guido Conforti, campioni italiani rispettivamente di Motocross Epoca classe D1 e Enduro senior 125.“Traguardi raggiunti attraverso un percorso fatto di passione, che non può mancare, ma anche di impegno e di dedizione – dice il sindaco David Bussagli - Due campioni della nostra città che si sono distinti a livello nazionale raggiungendo vette importanti non soltanto per loro e per le associazioni in cui si impegnano ma anche per tutta la città di Poggibonsi e la comunità valdelsana”.“Volentieri abbiamo raccolto e condiviso con il Moto Club e con l’Associazione Motociclistica questa serata – prosegue l’assessore Berti - Un modo per promuovere questa realtà sportiva che è presente nel nostro territorio, un modo anche per dare a questi due campioni il giusto tributo da parte della loro città. Per dire loro bravi per l’impegno profuso e per i risultati raggiunti”. La serata avrà inizio alle 16,30 e prevede la proiezione di alcuni filmati dei due campioni all’opera.Patrick Mezzedimi nasce a Poggibonsi il 17/11/1975. Figlio d’arte (il padre Aldo è il conduttore simbolo del motocross poggibonsese, più volte vincitore del Campionato Italiano Maraton e tuttora impegnato nel Campionato Italiano Motocross Epoca) Patrick inizia a correre nel 1990 nel motocross categoria cadetti 80 cc conquistando il 2° posto assoluto nel Campionato Toscano. Nel 1993 è terzo tra i cadetti classe 250 e nel 1997 è nuovamente terzo tra gli Junior 250. Quest’anno con un notevole sacrificio economico ha partecipato a tutto il Campionato Italiano Motocross Epoca dove nella Categoria D1 ha letteralmente sbaragliato il campo vincendo 11 manche sulle 15 disputate. Il Campionato Italiano Motocross Epoca 2019 si è svolto su 8 appuntamenti di 2 manche ciascuno su piste di diverse regioni Italiane, isole comprese. Patrick è il pilota di punta del Moto Club Poggibonsi e condivide le trasferte con gli altri due conduttori del sodalizio: Mauro Romano ed il padre Aldo Mezzedimi.Guido Conforti nasce a Poggibonsi il 20/01/1992 e inizia giovanissimo la carriera agonistica nell’Enduro. Già nel 2011 conquista il Campionato Italiano Enduro Junior 125, continuando poi negli anni: nel 2012 è Campione Italiano junior classe 125 e Campione Europeo classe 125, nel 2013 è Campione Italiano classe 250 2Tempi e Campione Mondiale a Squadre per club alla International Six Days di Enduro, nel 2014 e nel 2015 è secondo nel Campionato Italiano classe 250 2Tempi, nel 2016 è Campione Europeo classe 250 4Tempi e secondo nel Campionato Italiano classe 250 4Tempi. Nel 2018 è quarto nell’Europeo classe E2 senior e quinto nel Campionato Italiano senior classe 450. Nel 2019 è Campione Italiano Classe 125 senior. Il Campionato Italiano Enduro 2019 era articolato su 6 prove nei territori di svariate regioni Italiane. Guido è iscritto alla Associazione Motociclistica Alta Val d‘Elsa, nel cui nome continua la serie vittoriosa del padre Giorgio e dei fratelli Vittorio e Carlo.La serata si chiuderà con un buffet offerto da Terre di Siena, Ciacci e Faraoni, Montemorli.