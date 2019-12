Misericordia di Poggibonsi: raccolta di beni di prima necessitÃ  pro Albania

Si organizzano gli aiuti per gestire la seconda fase dell'emergenza terremoto

La Misericordia di Poggibonsi, seguendo l'invito della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, ha iniziato una raccolta di generi di prima necessità (escluso alimentari) da inviare nelle zone terremotate dell'Albania.Il ricavato sarà stoccato ad Andria (BT) e da qui inviato dalla locale Misericordia alla Caritas Albanese che ne cura la distribuzione diretta insieme alla Misericordia di Elbasan: primo baluardo della Confederazione in terra albanese.Questo l'elenco del materiale richiesto (che può essere portato presso la sede di via Volta, 38/a tutti i giorni dalle 8 alle 20): bagno schiuma, dentifrici, spazzolini, shampoo, saponette, schiuma da barba e rasoi, salviettine umidificate, carta igienica, rotoli di carta, pannoloni per adulti. pannolini bambini, assorbenti igienici, mutande uomo donna bambino, reggiseni, calze uomo donna e bambino, scarpe uomo, piatti bicchieri e posate (in plastica), Amuchina, coperte, stufe, guanti, cappelli, scaldamani, ciabatte in gomma, kit pronto soccorso domestico, lampadine, giocattoli, colori e fogli da disegno, sacchetti rifiuti, guanti lattice - nitrile, crema per le mani, detersivi, mascherine.Chi volesse invece contribuire con una donazione in denaro può farlo con un un bonifico intestato a: Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia presso Banca Intesa San Paolo IBAN: IT 52 G 03069 09606 100000072296 Causale: Emergenza Terremoto Albania.Eventuali diverse necessità saranno comunicate attraverso i canali social della Misericordia di Poggibonsi. La Misericordia di Poggibonsi ringrazia fin da ora quanti la sosterranno in questa iniziativa.