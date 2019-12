Torrita di Siena: sarÃ  intitolato a Nilde Iotti il parco di via Grosseto

Torrita di Siena: sarà intitolato a Nilde Iotti il parco di via Grosseto

"E' con grande orgoglio che il Partito Democratico di Torrita accoglie il parere positivo della Giunta Comunale di intitolare il parco di via Grosseto a Nilde Iotti. Proposta dal segretario Elena Rosignoli, accolta favorevolmente dalla dirigenza locale e dagli iscritti." Così un intervento del Pd torritese.



“L’idea di intolare uno spazio pubblico ad una donna di rilievo istituzionale - racconta il segretario Rosignoli - è maturata nell’estate scorsa durante una serata della Festa Democratica nel convegno dedicato a Donne, genere, pari opportunità. Una bella pagina politica che vide la partecipazione tra l’altro di Susanna Cenni, Rossana Pugnalini il presidente dell’associazione Amica Donna.



La scelta su Nilde Iotti non è casuale, legata al nostro territorio, Iotti oltre ad essere stata la prima donna nella storia dell'Italia repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza della Camera dei deputati, è stata una grande donna che ha dedicato la sua vita per i diritti delle donne e non solo, ricoprendo incarichi istituzionali con grande determinazione. Ringrazio tutta la giunta comunale e l’assessore alle Pari opportunità Natascia Volpi per la grande sensibilità nell’accogliere il progetto.“



La cerimonia di intitolazione si svolgerà nella prossima primavera in data da concordare con l’Amministrazione comunale.