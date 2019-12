I Vigili del Fuoco del Comando di Siena, distaccamento di Poggibonsi, sono intervenuti attorno alle 14 di ieri, lunedì 30 dicembre, per un incendio all'interno di un'officina meccanica in località Fosci a Poggibonsi in via Abruzzo.L'incendio, domato in circa due ore, ha coinvolto una scaffalatura contenente pneumatici e parzialmente anche due autovetture che si trovavano nel locale di oltre 250mq.Non sono state segnalate persone coinvolte. Sul posto anche i Carabinieri