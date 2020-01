L’Università dell’Età Libera di Poggibonsi riprende le attività

Dal 13 gennaio i corsi e in arrivo cinque conferenze presso il Centro Insieme

A partire dal 13 gennaio l’Università dell’Età Libera “Viviana Cardinali” di Poggibonsi, riprende le attività previste per la seconda parte dell’Anno Accademico 2019/2020. Oltre ai corsi programmati per il secondo semestre, visto il buon esito conseguito nella prima parte dell’anno dalle conferenze sul tema “Nel segno del 9”, realizzate in collaborazione con le Libere Università di Colle di Val d’Elsa e di San Gimignano, e da due incontri con l’autore, dedicati allo scrittore Fabrizio Fabiani e al fotografo Carlo Fiorentini, l’Università propone, per il periodo gennaio-marzo 2020, una serie di cinque conferenze imperniate su argomenti svariati, dall’attualità, alla psicologia sociale, alla storia economica, all’etruscologia, che saranno svolte da professionisti, studiosi o esperti in materia. Le conferenze, che si svolgono con il patrocinio del Comune, saranno aperte a tutta la cittadinanza e si terranno nelle aule spaziose e attrezzate dell’Università dell’Età Libera presso il Centro Insieme, dove è possibile usufruire anche di un accogliente punto bar. La prima delle conferenze sarà il 25 gennaio.I corsi riprenderanno proprio il 13 gennaio con un doppio appuntamento. Inizieranno infatti i corsi “Manuale di Storia delle tradizioni culinarie dalla Toscana all’Europa”, tenuto da Bruno Squartini e “I Maestri dell’arte contemporanea italiana”, tenuto da Alessandra Mori.Info: 0577 982543 – 351 0425070unetli@libero.it, www.centroinsiemepoggibonsi.it pagina facebook centroinsiemepoggibonsi