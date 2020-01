Aggredisce una prostituta per farsi restituire il denaro: denunciato per rapina

Un cittadino serbo di 45 anni, S.S., dimorante in provincia di Grosseto, è stato denunciato dai Carabinieri dell'aliquota radiomobile di Poggibonsi per il reato di rapina.L'uomo, dopo essersi incontrato con una prostituta colombiana il 30 dicembre scorso a Poggibonsi, l'avrebbe percossa per riavere i soldi pagati in anticipo ritenendosi insoddisfatto della prestazione da lei fornita. Avrebbe così aggredito la donna trascinandola sul letto e costringendola a restituire il denaro per poi allontanarsi.I Carabinieri, avvertiti da una persona che aveva sentito le grida di aiuto, erano intervenuti con una pattuglia ed avevano ascoltato la donna che inizialmente aveva minimizzato quanto accaduto.Successivamente, dopo essere stata ulteriormente ascoltata per approfondire alcuni dettagli della vicenda, la donna ha raccontato nel dettaglio quanto successo dando elementi utili all'identificazione dell'uomo che è stato rintracciato dai Carabinieri e successivamente riconosciuto dalla vittima. L'uomo è stato così denunciato alla magistratura senese per il reato di rapina.