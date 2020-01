Ai domiciliari va a spasso per il centro di Poggibonsi: arrestato e denunciato per evasione

Nel pomeriggio di ieri, domenica 12 gennaio, un 22enne di Poggibonsi ristretto agli arresti domiciliari è stato arrestato dai Carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia per il reato di evasione.I militari avevano avuto sentore che l'uomo, che si trovava agli arresti domiciliari per una serie di furti commessi ad Empoli nel 2018, si allontanasse di tanto in tanto dal luogo dove era ristretto e avevano preso a controllarlo in orari nei quali la probabilità di tali verifiche era minore, come all’ora del pranzo domenicale. E' stato così che non avendolo trovato a casa, lo sono andati a cercare nel centro cittadino a circa cinque km di distanza dal domicilio dove avrebbe dovuto trovarsi.Il 22enne è stato rintracciato infatti in via Montesanto mentre se ne andava tranquillamente a spasso senza rendersi nemmeno conto dell’arrivo alle sue spalle dei carabinieri che lo hanno ricondotto alla propria dimora in stato di arresto. Avrà quindi un ulteriore procedimento penale per il nuovo reato di evasione.