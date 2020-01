Virtus Poggibonsi in campo per la formazione: dallo sport dell’infanzia alla maturità

Nuova iniziativa della polisportiva Virtus Poggibonsi, mercoledì 15 gennaio alla “Sala Antonio Marini”



Proseguono le iniziative formative della polisportiva Virtus Poggibonsi. Mercoledì 15 gennaio, ore 18.50, alla “Sala Antonio Marini” del Villaggio Virtus, saranno ospiti del club biancazzurro il presidente Regionale FIGC Paolo Mangini, il responsabile Provinciale FIGC Fabrizio Bettini e Tiziana Bocci, delegato Attività Scolastica. Una occasione di confronto tra atleti, educatori e genitori: una opportunità di crescita a cui la Virtus intende dare seguito anche nelle future settimane.



“Nella vita di tutti i giorni - spiega il presidente della Virtus, Pietro Burresi - dopo aver trascorso la giornata a scuola o a lavoro, molti passano il proprio tempo libero sul divano a guardare la televisione o a giocare ai videogame. Molti studenti praticano attività sportiva solo nelle ore di educazione fisica a scuola. Per muoverci un po’, la maggior parte di noi può praticare uno sport al di fuori dell’orario scolastico o di lavoro. Un impegno - sostiene Burresi - che vale la pena di continuare nel tempo. Praticare uno sport è molto importante, non solo perché permette di mantenersi in forma, divertirsi, socializzare, ma perché offre molti benefici per la salute”.



“Lo sport migliora tutti gli aspetti della vita: permette di avere un fisico in forma, offre la possibilità per socializzare e per divertirsi. Chi fa poca attività fisica - conclude Burresi - è più facilmente predisposto ad alcuni disturbi e malattie, come obesità, diabete di tipo 2 o disturbi cardiocircolatori”.