Poggibonsi, via Montorsoli: si riparte con l’ultima fase dei lavori

Da lunedì 20 gennaio, dopo lo stop in occasione delle festività, l’intervento riparte nel tratto da piazza Rosselli a via della Repubblica

Ultima fase di lavori in via Montorsoli dove riprende l’intervento di riqualificazione. Le operazioni erano state sospese ad inizio dicembre contestualmente all’avvio del periodo delle festività e da lunedì 20 gennaio riprenderanno nel tratto da piazza Rosselli fino al termine della strada all’intersezione con via della Repubblica. “Andiamo verso il completamento dell’intervento che già in parte è stato realizzato in fasi successive – dice l’assessore ai lavori pubblici Fabio Carrozzino - Il primo tratto della strada, da via Curiel a via della Rocca, è stato oggetto di riqualificazione come primo lotto di lavori sul centro storico cofinanziati dal Progetto di Innovazione Urbana. A fine estate è iniziato l’intervento sulla restante parte di via Montorsoli che in parte è sistemata e in parte sarà completata nelle prossime settimane”.Nella parte oggetto di cantiere sono già stati eseguiti da Acque spa i lavori di rifacimento dell’acquedotto che è stato rinnovato nelle estate del 2018. Con l’intervento in questione, già in parte realizzato, la riqualificazione sarà completata attraverso lavori analoghi a quelli già eseguiti nell’altro tratto e in altre strade del centro, e quindi con operazioni che riguarderanno fognature, pubblica illuminazione (laddove necessario) e ripavimentazione.Il progetto è l’ultima fase del programma di lavori per il centro che rientrano nel PIU Città + Città. Un investimento complessivo di circa 1 milione di euro che ha già riguardato il rifacimento di via della Rocca e di parte di via Montorsoli, di vicolo delle Chiavi e altri vicoli del centro, ma anche di piazza Frilli e della seconda parte di via Montorsoli (costo complessivo da progetto di 495mila euro).I lavori su via Montorsoli procederanno in maniera progressiva. Sul tratto interessato da quest’ultima fase di cantiere saranno in vigore temporanee modifiche alla viabilità segnalate sul posto in base all’avanzamento dei lavori. L’accesso pedonale ai fondi sarà garantito, compatibilmente al cantiere, e il transito carrabile in tutta l’area sarà disciplinato attraverso variazioni nelle strade circostanti, come già avvenuto nelle altre fasi di lavori che hanno riguardato la strada.“Il percorso per restituire qualità al centro storico prosegue e noi rinnoviamo il ringraziamento per la collaborazione ai cittadini e a coloro che qui vivono e hanno la loro attività”, chiude l’assessore. Condizioni climatiche permettendo a marzo i lavori saranno terminati.