''Noi con voi'', arrivano gli agenti di prossimità in centro a Poggibonsi

Cofinanziato dalla Regione Toscana il progetto presentato dal Comune

In arrivo gli agenti di prossimità in centro a Poggibonsi. Questo accadrà grazie al finanziamento ricevuto per il progetto “Noi con voi” che potrà beneficiare di un cofinanziamento della Regione Toscana di 50mila euro sui bandi legati alla sicurezza urbana integrata.“Grazie alla Regione per l’opportunità di sviluppare questa azione che rientra in un programma complesso e integrato volto a migliorare la sicurezza urbana – dice il sindaco David Bussagli – Concetto complesso e trasversale a cui è direttamente e indirettamente rivolta una molteplicità di interventi. In questo caso il progetto si propone di rafforzare il presidio nell’area del centro destinandovi agenti della polizia municipale appositamente formati. L’obiettivo è quello di promuovere la sicurezza rafforzando il contatto diretto con le persone, con i commercianti e con tutti coloro che vivono nell’area”.Il progetto nasce per migliorare le condizioni di sicurezza e la qualità della vita dei cittadini attraverso lo sviluppo di una strategia di controllo del territorio, caratterizzata dalla vicinanza degli agenti di Polizia Municipale ai cittadini ed ai loro bisogni di sicurezza, nonché dalla costruzione di una rete relazionale. La complessità della tematica della sicurezza urbana rende necessario una approccio trasversale fondato sull’integrazione di politiche, competenze ed interventi di tutti i settori dell’amministrazione nonché di altri soggetti pubblici quali le forze dell’ordine e i servizi sociali, nonché dei privati cittadini, commercianti, associazioni.Il servizio sarà garantito da due agenti di polizia municipale, appositamente individuati e formati. L’attivazione del servizio sarà preceduta ed accompagnata da un processo di informazione che ne chiarisca il funzionamento e gli obiettivi che sono quelli di una più tempestiva presa in carico delle problematiche segnalate o raccolte, secondo un’ottica innovativa di ricerca attiva che porta a intervenire precocemente sulle problematiche, anticipandone gli sviluppi e prevenendo il loro degenerare in situazioni di tensione e conflitti. Una diversa modalità organizzativa anche del servizio di prossimità introdotto a Staggia Senese, che sarà rimodulato tenendo presente quanto emerso negli anni di attivazione per renderlo maggiormente efficace.“’Noi con voi’ è un progetto sperimentale che abbiamo costruito per il centro cittadino, con le sue peculiarità e caratteristiche, per raccogliere esigenze emerse – dice Bussagli – Un modo anche per intercettare informazioni e segnalazioni e costruire risposte utili attraverso una presenza capillare e costante”.