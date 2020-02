Poggibonsi, evade dai domiciliari: arrestato dai Carabinieri

Nella tarda serata di ieri, domenica 2 febbraio, a Poggibonsi, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno arrestato un 22enne per evasione dai domiciliari.L'uomo, già ristretto presso la propria abitazione, si era allontanato dal proprio domicilio senza autorizzazione e plausibile motivazione, venendo poi rintracciato dai carabinieri in piazza Mazzini nei pressi della stazione ferroviaria.L’arrestato, condotto in un primo tempo in caserma per la redazione degli atti inerenti all’arresto, è stato poi ricondotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari, come disposto dalla A.G. informata dell’episodio dalla Stazione carabinieri di Poggibonsi.