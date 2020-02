Valdelsa: 36enne arrestato per violenza sessuale nei confronti di un 13enne

Un 36enne residente in Valdelsa è stato posto agli arresti domiciliari per violenza sessuale nei confronti di un ragazzino 13enne.L’indagine aveva avuto inizio quando presso la Compagnia dei Carabinieri di Poggibonsi si era presentato il padre del ragazzino con la figlia maggiorenne, spiegando ai militari di aver rinvenuto nel telefono del 13enne alcune foto e video che non lasciavano spazio a dubbi, circa la violenza sessuale subita dallo stesso ad opera di un uomo.Nel più stretto riserbo i militari della Stazione valdelsana si sono messi a lavoro, ascoltando testimonianze, facendo riscontri, acquisendo video e foto, cercando di comprendere in maniera discreta cosa fosse accaduto.Le risultanze dell’attività d’indagine sono state depositate al P.M. della Procura senese che è stato investito del caso, con una richiesta di misura cautelare.Ieri, martedì 4 dicembre, è stata eseguita l’ordinanza disposta dal G.I.P. presso il Tribunale di Siena, nei confronti del responsabile della violenza, per il quale sono stati imposti gli arresti domiciliari in attesa dell’interrogatorio di garanzia.Durante la perquisizione domiciliare sono stati sequestrati alcuni telefoni cellulari, computer e decine di dvd che nei prossimi giorni verranno attentamente analizzati dagli inquirenti, per eventuali sviluppi investigativi.