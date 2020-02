Regionali 2020 - ''Dalla Regione Toscana all’Europa'', a Poggibonsi due incontri del Partito Democratico

Il segretario Pelosi: "Inizia un periodo denso di moltissimi impegni e nuove emozioni, da vivere con passione e partecipazione

Il Pd di Poggibonsi avvia il percorso verso le elezioni regionali di maggio 2020 e prosegue il viaggio di partecipazione, condivisione di informazioni e formazione politica con la Costituente delle Idee.



Questa settimana ben due appuntamenti, i primi di una lunga serie che accompagneranno i prossimi mesi.



Si inizia giovedì 6 febbraio alle 21:15 a La Ginestra, in via Trento a Poggibonsi, con la presentazione del libro “Il Pegaso e il Leone” scritto dal consigliere regionale del Partito Democratico Simone Bezzini, il racconto del lavoro svolto in questi cinque anni di governo regionale, di obiettivi raggiunti e sfide ancora in campo sul nostro territorio.



Si prosegue con la “Costituente delle Idee” lanciata, in anteprima assoluta nel panorama nazionale, ad ottobre 2019 dal Partito Democratico poggibonsese, con lo scopo di aprire cittadini e società civile alla partecipazione, attraverso approfondimenti e dibattiti; arriva il secondo appuntamento - organizzato dal gruppo tematico Europa - per venerdì 7 febbraio ore 21.15 presso la sede Pd di via Pieraccini, per parlare di unione europea col professor Riccardo Saccenti, Docente di Storia della Filosofia Medievale all’Università degli Studi di Bergamo.



“Dall’idea alla politica, evoluzione crisi e possibilità dell’Europa unita”, questo il titolo dell’evento organizzato sulla natura dell’Europa, sulla sua evoluzione e sulle possibilità che la stessa Unione offre. Verranno analizzate virtù e limiti del processo, per capire come si possa delineare una dimensione pienamente politica dell’istituzione, anche in risposta allo scetticismo che essa suscita in talune parti della società. La serata sarà coordinata da Lore Lorenzi, vice segretaria del PD di Poggibonsi e componente della Segreteria provinciale del Pd di Siena.



“Impegno politico e attenzione ai temi prioritari al nostro territorio, con l’ambizione di andare oltre i confini - esordisce così il segretario dell’Unione Comunale Maurizio Pelosi - per mettere al centro argomenti e opinioni allargando la prospettiva di discussione. Sia l’appuntamento con Simone Bezzini che quello della Costituente delle Idee vanno in questa direzione.



Da un lato potremo constatare, ancora una volta, la competenza, la concretezza e la serietà di un impegno istituzionale costante sul territorio e per il territorio come quello di Simone, presentato dai Giovani Democratici. Dall’altro assaporeremo la bellezza e la soddisfazione di vedere gli effetti di un lavoro di volontariato politico paziente, inclusivo, aperto al civismo, all’associazionismo e ad altre forze politiche di centrosinistra - prosegue Pelosi -. Ci siamo posti, da sempre, l’obiettivo di coinvolgere tutte quelle persone che desiderano costruire un campo largo di contenuti programmatici importanti per il centrosinistra. Sarà un piacere ascoltarle e confrontarci con loro, per offrire il nostro contributo di proposte anche in funzione di Toscana 2020-2025.



Inizia un periodo denso di moltissimi impegni e nuove emozioni, da vivere con passione e partecipazione.” - conclude Pelosi - “Dopo questi primi due appuntamenti organizzeremo a stretto giro un’Assemblea Pubblica aperta entro la fine di febbraio 2020, allo scopo di condividere preventivamente i principali contenuti delle nostre idee, che riporteremo al candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani, col quale siamo in contatto costante e che avremo presto nuovamente ospite a Poggibonsi."