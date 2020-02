''L’economia del vino'', conferenza a Poggibonsi

Venerdì 7 febbraio nei locali dell’Università dell’Età Libera al Centro Insieme

Nuovo appuntamento promosso dall’Università dell’Età Libera "Viviana Cardinali" di Poggibonsi nell’ambito del ciclo di conferenze organizzate con il patrocinio del Comune. Il prossimo incontro è dedicato a “L’economia del vino a Poggibonsi” e avrà luogo domani, venerdì 7 febbraio, alle 16,30 nei locali dell’Università dell’Età Libera presso il Centro Insieme (via Trento). Relatori sono Marco Panti, Claudio Biscarini, Luciano Niccolai dell’Associazione Storica Poggibonsese.L’iniziativa offre non solo spunti di riflessione su un aspetto di grande interesse per la storia economica della città, ma realizza anche un significativo intento di collaborazione fra Università e associazioni attive a Poggibonsi e non solo. In questo caso è la volta dell’Associazione Storica Poggibonsese che nel 2016 pubblicò, per i tipi di Nencini Editore, il volume “Poggibonsi dai vigneti d’oro. Antologia di notizie e testimonianze sulle vicende e i personaggi dell’industria vinicola poggibonsese”.