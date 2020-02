Regionali 2020 - A Poggibonsi le liste civiche della Toscana per il progetto di una lista civica regionale

Le liste civiche della Toscana si riuniranno oggi, sabato 8 febbraio, a Poggibonsi, e più precisamente al Castello della Magione, dalle 15.30, per un incontro aperto nel quale sarà discusso e portato avanti il progetto di creare una lista civica regionale per maggio."L'idea lanciata a Volterra a gennaio sta andando avanti, raccogliendo adesioni e consensi - spiegano Paolo Moschi e Paolo Marrocchesi di Toscana Civica -. Durante l'incontro si parlerà di economia Toscana, di emergenze presenti sui territori da anni e sullo squilibrio di distribuzione di risorse nella nostra regione. Presenti sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza e opposizione in liste civiche della Toscana.Tutto questo per lanciare una visione diversa della Regione, vista con gli occhi dei territori."