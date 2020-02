Affidato ai servizi sociali, vÃ¬ola piÃ¹ volte le norme: arrestato dai Carabinieri e incarcerato

Stamattina, venerdì 21 febbraio, a Poggibonsi, i Carabinieri della locale Stazione hanno rintracciato e tratto in arresto un 36enne del luogo, operaio con precedenti denunce a carico, condannato per danneggiamento continuato.L'arresto è stato effettuato in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale di Siena e trasmesso ai militari dalla locale Procura della Repubblica. L'uomo, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, deve espiare la pena di un anno e 10 mesi di reclusione, poiché riconosciuto colpevole di un reato commesso il 29 novembre 2009 a Firenze.Il provvedimento è scaturito da specifica richiesta dei Carabinieri di Poggibonsi a seguito di reiterate violazioni della misura alternativa da parte dell’uomo che non si è attenuto più volte alle prescrizioni del Tribunale, come verificato dai militari stessi, abusando della concessione dell'affidamento ai servizi sociali. Dopo la notifica del provvedimento e la verbalizzazione degli atti compiuti, l’arrestato è stato tradotto al carcere senese di Santo Spirito.