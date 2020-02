Con Manuele Fior, Lorena Canottiere e Marino Neri torna FOF, la manifestazione dedicata al fumetto al Politeama

Sabato 22 febbraio ore 16.30 un’edizione speciale con tre tra i più grandi autori italiani

Una giornata speciale per chi ama il fumetto quella di sabato 22 febbraio a Poggibonsi (alla Sala SET del Teatro Politeama, ore 16.30). Ospiti di FumettoOltreFumetto (FOF) tre grandi autori italiani, Manuele Fior, Lorena Canottiere, Marino Neri per presentare le loro opere più recenti, dialogare tra di loro di fumetto e tanto altro, rispondere alle curiosità degli appassionati.Manuele Fior presenterà per la prima volta in Italia il secondo e conclusivo volume di Celestia (il primo era uscito in occasione di Lucca Comics del novembre scorso), Lorena Canottiere parlerà di Salvo imprevisti, Marino Neri racconterà L’incanto del parcheggio multipiano, tutte opere pubblicate da Oblomov che hanno già meritato l’apprezzamento della critica e del pubblico. Si tratta infatti di tre libri di straordinaria qualità narrativa e artistica, che testimoniano la meglio la vitalità e l’originalità espressiva del fumetto italiano.A condurre l'incontro Virginia Tonfoni, giornalista e fumettista, e Simona Mezzedimi dell'associazione La Scintilla. Al termine dell’incontro sessione di dediche degli autori. Ingresso libero. Col patrocinio del Comune di PoggibonsiPer informazioni: lascintilla.associazione@gmail.com Lorena Canottiere ha pubblicato storie e fumetti su riviste italiane come Internazionale, Corrierino, Schizzo Presenta, Mondo Naif, Black di Coconino Press e naturalmente Oblomov Edizioni. Ha lavorato come illustratrice per le case editrici italiane Giunti, EL, Mondadori, Fabbri, Piemme e Rizzoli. Fra le sue tante opere citiamo: “Oche. Il sangue scorre nelle vene” Coconino Press; “ça pousse” edito in Spagna, Italia, Francia, Germania e Cile da Diabolo Edizioni; “Verdad” uscito in Italia per Coconino Press, in Francia per Ici Meme e in Austria per Bahoe Books.Nel gennaio 2018, è stata insignita del Premio Artemisia per il fumetto “Verdad”, con l'unanimità della giuria. Nell’autunno scorso è uscito salvo imprevistiNato a Cesena nel 1975, Manuele Fior ha vissuto a Venezia, a Berlino e a Oslo; ora risiede a Parigi. Artista di respiro internazionale, è uno dei disegnatori più apprezzati in Italia e all’estero. Collabora con le sue illustrazioni a riviste come The New Yorker, Le Monde, Vanity Fair, a quotidiani come la Repubblica e Il Sole 24 Ore, a case editrici come Feltrinelli, Einaudi, EL.Nel 2017 le ha raccolte e commentate ne L’ora dei miraggi (Oblomov Edizioni). Con il graphic novel Cinquemila chilometri al secondo ha vinto il premio Fauve d’Or come Miglior Album al Festival Internazionale di Angoulême 2011.L’intervista (2013) segna il suo esordio nel bianco e nero. Ha inoltre pubblicato Le variazioni d’Orsay (2015) e I giorni della merla (2016), raccolta di racconti brevi. Progressivamente entreranno a far parte del catalogo di Oblomov tutti i titoli dell’autore, a partire dai primi Rosso Oltremare e La signorina Else, racconto illustrato tratto dall’omonimo romanzo di Arthur Schnitzler. Il primo volume di Celestia è uscito nel novembre scorso, il secondo sarà presentato per la prima volta in Italia a FOF.Marino Neri è nato a Modena nel 1979.Ha pubblicato i graphic novel Il re dei fiumi (2008) e La coda del lupo (2011), tradotti anche all'estero in diversi Paesi. Nel 2012 ha vinto il Premio Nuove Strade di Napoli Comicon e Centro Fumetto Andrea Pazienza come miglior talento emergente.Ha tenuto mostre in tutta Europa e i suoi disegni sono stati pubblicati su numerosi quotidiani e riviste, da "Internazionale" a "Le Monde".Nel 2016 è uscito per il suo terzo graphic novel Cosmo. L’incanto del parcheggio multipiano è il suo ultimo libro.Salvo imprevisti215 pagine di inebrianti colori, un volume ricco di emozioni.Fare la conoscenza di Katherine e dei suoi sentimenti nascosti è un occasione unica e irripetibile, vedere ciò che i suoi occhi vedono,un impagabile mistero... Katherine continua a parlare con l'amato fratello, scomparso da poco. Anche Liam parla alla donna che lo ha lasciato come fosse ancora lì. Marzia invece non parla con nessuno.Rocio osserva. Dalle sue telecamere.Celestia 1 e 2Due ragazzi in fuga da loro stessi, dalle proprie paure, in cerca del proprio ruolo in un’epoca di grandi mutamenti. La metafora di un’isola che, nella crisi del mondo intorno, ritrova la sua centralità nella storia. La grande invasione è arrivata dal mare. Molti sono fuggiti, alcuni hanno trovato rifugio su una piccola isola della laguna. Un’isola di pietra, costruita sull’acqua più di mille anni fa. Il suo nome è Celestia. Distrutto il ponte che la collegava alla terraferma, Celestia è diventata un ghetto abitato da delinquenti, trafficanti vari e una comunità di giovani telepati.Dora e Pierrot, i protagonisti di questa avventura, si spingeranno fino ai limiti della laguna per scoprire il nuovo mondo che la circonda. Una zona in piena metamorfosi, una società al contrario in cui i bambini si prendono cura dei pochi adulti superstiti dell’invasione, ancora rinchiusi nelle loro fortezze. Sarà proprio quest’ultima generazione a indicare le coordinate di un’umanità nuova, dalla forza incontenibile, ancora senza un nome.L’incanto del parcheggio multipianoUn giovane immigrato viene assassinato all’interno di un edificio abbandonato. Da quel momento vagherà sotto forma di spirito errante, senza più ricordi né memoria.Gli assassini sono un gruppo di ragazzi bene che sfogano la propria frustrazione esistenziale sul “capro espiatorio” colpevole di ogni male: è nero, è solo, magari spaccia o ruba. Facile, per il potente genitore di uno di questi, offrire a Zolfo i soldi che gli mancano per “rimettersi in carreggiata” e uscire da una marginalità che porta dritta alla galera. Addossarsi l’omicidio, diventare “capro espiatorio” a propria volta. Zolfo infatti è uno sbandato. Disoccupato e pieno di debiti, è ossessionato da un sogno che non riesce a raccontare.