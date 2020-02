Misericordia Poggibonsi: il ''BLSD's Karma'' diventa un video virale

Grande successo per i giovani del gruppo “Gemme” al Carnevale dei Rioni

E' stata un successo l'esibizione dei giovani della Misericordia di Poggibonsi al Carnevale dei Rioni domenica scorsa.Recentemente costituitisi nel gruppo “Gemme” (il nome richiama a qualcosa di prezioso, ma anche a qualcosa che fiorirà: dando dei frutti) hanno dato origine ad un singolare balletto nel quale, al ritmo della musica di “Occidentali's Karma”, hanno spiegato come si eseguono le manovre salvavita in caso di arresto cardiaco.Il video dell'esibizione, pubblicato sui canali social della Misericordia, ha incontrato un enorme consenso non solo tra i giovani, diventando nel giro di poche ore un evento virale.La speranza è di rendere consapevoli dell'importanza di conoscere queste semplici manovre un numero di persone sempre maggiore.A questo proposito ricordiamo che il prossimo Corso Esecutore BLSD, che insegna appunto le manovre da fare in caso di arresto cardiaco ed abilita all'uso dei defibrillatori DAE, si terrà sabato 7 marzo alle ore 8 presso la sede della Misericordia.La partecipazione al corso è gratuita, ma è obbligatoria l'iscrizione chiamando il 324 7713113, oppure scrivendo a formazione@misericordiapoggibonsi.org. Se ancora non avete partecipato, questa potrebbe essere la volta buona!Video su Facebook al link: