Poggibonsi, in Viamaestra Ã¨ tempo di shopping con la manifestazione Sbaraccando

Da giovedi 27 febbraio a domenica 1 marzo l'Associazione ViaMaestra Centro Commerciale Naturale organizza per le vie e le piazze di Poggibonsi la tradizionale manifestazione Sbaraccando. L’evento si svolgerà con orario continuato dalle 9 alle 20.I negozi aderenti alla manifestazione realizzeranno un mercatino con tanto di bancarella allestita all’esterno del negozio, proponendo la loro merce a prezzi incredibilmente convenienti.Sbaraccando è realizzato dal CCN con il patrocinio dell’amministrazione comunale. Queste le parole del presidente dell’Associazione Viamaestra Sandra Meniconi: "Da giovedì vi aspettiamo in centro con la nostra manifestazione Sbaraccando, il tradizionale mercatino del centro che sancisce la fine dei saldi. La novità di questa edizione saranno i gratta e scopri, facendo acquisti i nostri clienti saranno omaggiati di questi coopon sempre vincenti da 5.00 euro a 100 euro spendibili nei nostri negozi associati ed aderenti all’iniziativa. Inoltre in piazza Matteotti ci sarà un mercatino artigianale di operatori locali. Una bella occasione per vivere il nostro centro storico".