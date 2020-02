Variante di Staggia, parte la progettazione esecutiva

Via libera alla progettazione esecutiva ed alla successiva gara di appalto per la realizzazione della variante di Staggia, frazione del Comune di Poggibonsi. Il settore valutazione di impatto ambientale della Regione Toscana comunica che non sarà necessaria la Via, in questo modo viene aperta la strada alla nuova fase della progettazione, che avverrà senza ulteriori allungamenti nei tempi.



"Sarà possibili iniziare a progettare questa nuova infrastruttura, necessaria per liberare dal traffico il centro abitato di Staggia senese". A dirlo l'assessore regionale alla mobilità Vincenzo Ceccarelli, che continua: "La verifica di assoggettabilità a VIA è stata avviata formalmente lo scorso 24 luglio ed a settembre sono state richieste valutazioni integrative soprattutto riguardo all’impatto acustico. Questo ha comportato una nuova fase di elaborazione e valutazione del progetto che, vista la non assoggettabilità a Via, si dovrebbe concludere entro breve con il giudizio di compatibilità ambientale".



Il progetto originario della variante ad ovest dell'abitato, redatto dal settore Programmazione viabilità regionale nel 2011 in accordo con la Provincia di Siena, prevedeva due lotti esecutivi, il primo (dal valore di € 2.700.000) individuato tra la SR 2 Cassia Nord e la SP 70 con una estensione di circa 500 m, il II lotto (€ 4.300.000) tra la SP 70 e la SR Cassia Sud con una estensione di circa 1000 m. L'aggiornamento progettuale ha migliorato l’andamento plano-altimetrico stradale e la geometria delle intersezioni a rotatoria.



“Con l’esclusione della Via della variante alla Cassia relativa all’abitato senese viene meno uno scoglio importante nell’iter per la realizzazione di quest’opera. Può quindi ripartire la fase progettuale che mi auguro si concluda nel più breve tempo possibile”. Così il consigliere del Pd in Regione Simone Bezzini che già due anni fa insieme all’assessore Ceccarelli e al sindaco Bussagli di Poggibonsi si etra impegnato per ottenere dal Governo 7 milioni di finanziamento per garantire la copertura finanziaria al progetto. “Abbiamo continuato a seguire passo passo nel tempo – prosegue Bezzini- e con il massimo impegno e attenzione l’andamento dell’opera e tutto il percorso difficile e complesso e oggi raccogliamo frutti importanti. Continueremo a lavorare finché non si arriverà alla realizzazione completa di questo intervento atteso da tanti anni dai cittadini e che serve a migliorare la viabilità per gli abitanti di Staggia senese determinando così anche un innalzamento della qualità di vita del territorio".